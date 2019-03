Jeff Brooks tra Milano e Cantù

"Adesso non posso immaginare un posto diverso dove vivere e giocare. Milano e l’Olimpia sono il top. Qui ho un altro anno di contratto. Ma non sarò io decidere come chiudere la carriera, sarà il basket a decidere per me" a dirlo, alla 'Gazzetta dello Sport', è stato Jeff Brooks.

"Per me tutto quello che riguarda Cantù è speciale. In quella stagione ho conosciuto mia moglia Benedetta e ho potuto testarmi come giocatore in un ambiente di alto livello. E poi è sempre un derby, un evento che io apprezzo perché vengo dal Kentucky anche se lì quel termine è più collegato alle corse dei cavalli" ha aggiunto il biancorosso, tra i protagonisti anche nella nazionale italiana.

SPORTAL.IT | 27-03-2019 11:05