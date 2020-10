Jenson Button torna al volante

Jenson Button si rimette al volante a un anno di distanza dall’addio al campionato SuperGT e a tre anni dal ritiro dalla Formula 1, cui è seguita una brillante carriera da opinionista tv. Il campione del mondo F1 2009 tornerà a correre nell’ultima gara del campionato British GT, la Silverstone 500 del 7-8 novembre, a bordo di una McLaren 720S GT3 del Jenson Team Rocket RJN, insieme al socio Chris Buncombe.

“Questo sarà il mio primo assaggio di un’auto GT3, ma non vedo l’ora – queste le parole di Button riportate da ‘Formulapassion’ -. Sarà bello unirmi al team e schierarmi sulla McLaren 720S con il mio grande amico Chris Buncombe. E’ fantastico tornare e gareggiare di nuovo sul suolo del Regno Unito, e per questo mando un grande grazie ai partner che hanno reso possibile tutto questo. E’ un peccato che questo round finale del British GT sarà senza i fan, ma spero che si sintonizzeranno per seguire i nostri progressi”.

OMNISPORT | 14-10-2020 11:51