Jeremy Chappell vuole ancora di più

Jeremy Chappell, uno dei protagonisti della brillante stagione di Brindisi, era a Milano per gli LBA Awards ed è andato vicino a essere premiato come miglior difensore. “Sono contento di essere stato in lizza, si è visto quello che ho fatto quest’anno: mi fa piacere” ha raccontato a Virgilio Sport.

“Se siamo arrivati così in alto è perché tutti si sono messi a disposizione della squadra: la chiave è stata questa. E’ stato un bell’exploit ma ora cambia tutto, quello che abbiamo fatto fino a oggi non è più sufficiente, dobbiamo andare in campo e dare il massimo” ha aggiunto l’ex Cantù.

SPORTAL.IT | 13-05-2019 15:05