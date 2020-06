Jeremy Menez verso il grande ritorno

Il richiamo del calcio italiano potrebbe fare presa su Jérémy Menez per la terza volta in carriera. Ma questa volta non per una big della Serie A.

Il 33enne attaccante francese non rinnoverà infatti con il Paris Fc, club che l'aveva messo sotto contratto lo scorso settembre e fino al 30 giugno e che ha ufficializzato il divorzio attraverso una nota.

Ecco allora spuntare la possibilità del ritorno in Italia, confermata da 'Le Parisien'. A Menez sarebbe interessata la Reggina, che nella prossima stagione militerà in Serie B dopo aver dominato il girone C di Serie C e che con l'acquisto del francese legittimerebbe le ambizioni di tornare in A, categoria da cui i calabresi mancano dal 2009.

Menez ha vestito la maglia della Roma, tra il 2008 e il 2011 e quella del Milan, dal 2014 al 2016, oltre a quella del Psg, dell'Antalyaspor e del Club America, in Messico.

"Ringrazio il club perché avevo bisogna di ritrovarmi e ritrovare la gioia del gol anche se non è stata una stagione facile. Ho parlato con il presidente e i dirigenti e abbiamo deciso di separarci per motivi personali" ha dichiarato Menez nel commiato al Paris Fc.

SPORTAL.IT | 06-06-2020 20:25