Jerez attende le MotoGp per i test

Valentino Rossi si prepara alla due giorni di test di Jerez de la Frontera, nella consapevolezza che sarà fondamentale partire dalle buone sensazioni che la sua Yamaha gli regala per risolvere quei problemi che si sono trascinati anche nel corso della stagione appena messa alle spalle.

A Valencia il 'Dottore' aveva chiuso nono girando in 1'31''371, a sei decimi dal migliore giro di Maverick Viñales. "Stiamo soffrendo troppo per l'usura degli pneumatici. Le condizioni erano pessime, le gomme soffrono in queste condizioni e dopo alcuni giri scivolano troppo. Dobbiamo andare avanti ma la direzione è buona", aveva dichiarato un positivo Rossi.

Grande attesa anche sul fronte motore: "Per lo sforzo che stanno mettendo in campo, il sentimento è positivo. Stanno facendo grandi sforzi, hanno portato a Valencia molte persone e credo sia il modo migliore per lavorare. E questi test non saranno cruciali per la stagione 2019, ma sono molto importanti per lavorare bene a febbraio".

Infine il fuoriclasse di Tavullia ha voluto usare parole di elogio per il nuovo arrivato a casa Iwata, Franco Morbidelli, già apparso decisamente in palla: "Ci vado molto d'accordo e può aiutarci molto. Va forte e ci darà più dati, più idee, più sensazioni".

SPORTAL.IT | 24-11-2018 12:20