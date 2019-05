Jerez, due Yamaha in prima fila: ma Rossi affonda

Fabio Quartararo si fa il regalo più bello e inatteso della carriera ottenendo la prima pole position della carriera nella classe MotoGp.

Il pilota nizzardo del Sic Racing Team ha infatti ottenuto il miglior tempo con la propria Yamaha nelle qualifiche del Gp di Spagna, quarta prova del Mondiale 2019 che si correrà sul circuito di Jerez de la Frontera.

Risultato quindi a sorpresa, che aumenta pensando al fatto che il compagno di scuderia di Quartararo, Franco Morbidelli, partirà dalla seconda posizione: anche per l’italo-brasiliano, iridato della Moto2 nel 2017, si tratta del miglior risultato in carriera nelle qualifiche della classe regina.

Solo dal terzo posto in giù arrivano i big. A completare la prima fila sarà infatti il campione del mondo in carica Marc Marquez, mentre al quarto posto c’è il leader del Mondiale Andrea Dovizioso su Ducati: il pilota forlivese non è quindi riuscito a ripetere i buoni tempi delle libere del venerdì, al pari del team mate Danilo Petrucci, primo nella giornata inaugurale di prove e solo settimo in qualifica, con tanto di caduta nel finale, alle spalle anche della Yamaha di Maverick Viñales e della Honda di Carl Crutchlow. Completano la top ten Takaaki Nakagami, Alex Rins e Pecco Bagnaia.

Solo undicesimo Lorenzo, ma peggio è andata a Valentino Rossi. Costretto al Q1 pari del compagno di squadra Viñales , il Dottore si dovrà accontentare di partire dalla 13a posizione, alle spalle anche di Mir.

Quest la top ten con i tempi:

1 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 281.6 1'36.880

2 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.7 1'36.962 0.082 / 0.082

3 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 286.8 1'36.970 0.090 / 0.008

4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 287.3 1'37.018 0.138 / 0.048

5 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 281.1 1'37.114 0.234 / 0.096

6 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 286.2 1'37.175 0.295 / 0.061

7 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 286.2 1'37.209 0.329 / 0.034

8 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 281.2 1'37.332 0.452 / 0.123

9 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.0 1'37.351 0.471 / 0.019

10 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 286.4 1'37.384 0.504 / 0.033

