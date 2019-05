Jerez, tutti i tempi delle terze prove libere in MotoGp

Danilo Petrucci è stato il centauro più veloce nelle terze libere del Gran Premio di Spagna a Jerez. Il ducatista ha piazzato il tempo di 1:36.957, il migliore finora in assoluto, precedendo Marquez e Quartararo. Quarto Dovizioso, poi Mir e Rins. Jorge Lorenzo riesce a passare subito in Q2, niente da fare invece per le Yamaha ufficiali: Valentino Rossi è undicesimo, Vinales è addirittura quindicesimo. Entrambi dovranno fare la Q1. Meglio le Yamaha Petronas: Quartararo ha brillato, Morbidelli ha centrato un ottimo nono tempo.

I tempi

1 PETRUCCI D.Ducati1:36:957

2 MARQUEZ M.HONDA+0:061

3 QUARTARARO F.Yamaha+0:275

4 DOVIZIOSO A.Ducati+0:335

5 MIR J.SUZUKI+0:335

6 RINS A.SUZUKI+0:363

7 NAKAGAMI T.HONDA+0:367

8 CRUTCHLOW C.HONDA+0:401

9 MORBIDELLI F.Yamaha+0:413

10 LORENZO J.HONDA+0:419

11 ROSSI V.Yamaha+0:460

12 MILLER J.Ducati+0:467

13 ESPARGARO P.KTM+0:535

14 ESPARGARO A.Aprilia+0:590

15 VINALES M.Yamaha+0:704

16 BRADL S.HONDA+0:932

17 BAGNAIA F.Ducati+1:049

18 RABAT T.Ducati+1:288

19 ZARCO J.KTM+1:341

20 IANNONE A.Aprilia+1:370

21 SMITH B.Aprilia+1:623

22 OLIVEIRA M.KTM+1:712

23 ABRAHAM K.Ducati+1:881

24 SYAHRIN H.KTM+3:261

SPORTAL.IT | 04-05-2019 11:03