Jerome Dyson passa alla Fortitudo Bologna. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è stato raggiunto un accordo di massima tra la Virtus Roma e il club bolognese.

In giornata il giocatore si sottoporrà alla visite mediche, poi potrebbe arrivare l'annuncio. Dyson è stato scelto dalla Fortitudo per sostituire Robertson, infortunatosi alla mano destra in Nazionale.

SPORTAL.IT | 25-02-2020 08:31