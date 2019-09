Jerome Dyson si coccola il Triplete

Jerome Dyson, ora alla Virtus Roma, in una lunga intervista concessa al ‘Corriere dello Sport’ ha parlato anche del ‘triplete’ di cui fu tra i protagonisti a Sassari. “Quello che è accaduto con Sassari penso resterà nella storia del basket italiano – ha detto -. Il “triplete” è qualcosa di inimmaginabile, invece ci siamo riusciti. Merito di Sacchetti, un grande, di una squadra che non si poneva limiti e giocava a viso aperto contro tutti. Per questo dico che il peso specifico di quelle vittorie rimane unico, non paragonabile con quanto ottenuto poi con l’Hapoel. Alcune cose simili però ci sono state”.

“Con la Virtus non dobbiamo puntare solo alla salvezza. Io non mi pongo mai limiti” ha aggiunto.

SPORTAL.IT | 17-09-2019 09:31