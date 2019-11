Jerrels racconta perché è andato a Sassari

Curtis Jerrels prosegue il suo ambientamento alla Dinamo Sassari. “Mi sto abituando a un sistema che per me è nuovo, il campionato è iniziato solo da un mese e credo che il processo di crescita richieda tempo, ma fortunatamente la stagione è lunga” osserva il texano.

“Quando ho deciso di firmare per Sassari una delle motivazioni che mi hanno spinto a venire in Sardegna è stato proprio il pubblico. Con la larga vittoria su Roma abbiamo mandato un messaggio a tutte le avversarie del campionato: venire e vincere qui è difficile, perché abbiamo un’atmosfera che può fare la differenza e un vero sesto uomo in campo” aggiunge l’ex Olimpia.

SPORTAL.IT | 03-11-2019 11:27