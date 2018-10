Jerry Mbakogu è ancora senza squadra. Occasione per molti l'attaccante di origine nigeriana e italiano a tutti gli effetti dallo scorso aprile.

In estate l'ex Juve Stabia e Carpi sembrava sul punto di trasferirsi in Inghilterra, al Leeds, ma non se n'è fatto niente. Così come non hanno trovato seguito gli interessamenti da parte del Lecce e del Livorno.

Mbakogu, 26 anni appena compiuti, ha vissuto un'esperienza anche in Russia, con il Krylja Sovetov Samara.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 16:30