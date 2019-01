Jesé completa il domino delle punte

La telenovela è finita. Niente approdo in Italia per Jesé, l’attaccante spagnolo ex promessa del Real Madrid, ma poi ceduto al Paris Saint-Germain, dove non è riuscito a imporsi. Dopo aver vissuto da spettatore la prima parte di stagione in Francia, e dopo essere stato seguito con attenzione da diverse squadre italiane, su tutte Parma e Torino, è ufficiale l’approdo al Betis.

La formula è quella del prestito secco, senza alcun diritto di riscatto. Il club andaluso colma quindi il vuoto lasciato da Antonio Sanabria, ceduto al Genoa dove ha preso il posto di Krzysztof Piatek.

A caldeggiare il trasferimento il tecnico del Betis Setien, che aveva allenato Jesé al Las Palmas nella seconda parte della stagione 2016-2017.

SPORTAL.IT | 29-01-2019 22:20