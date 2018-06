Jesolo eSports Summer: un'estate dedicata agli sport elettronici

Cari gamer, pronti per un’estate all’insegna degli sport elettronici? La Jesolo eSports Summer è l’iniziativa ideale per tutti i player che non vogliono mollare il mondo videoludico durante le vacanze. Un’idea promossa dalla ePartners Agency con il patrocinio della città di Jesolo e la collaborazione di VXP Project e GEC – Giochi Elettronici Competitivi, l’ente promotore in Italia del mondo eSports riconosciuto da ASI-Coni.

Fino al 9 settembre, presso il Centro Congressi Kursaal di piazza Brescia che prenderà temporaneamente il nome di “eSport Videogame Palace”, saranno disponibili 50 postazioni di gioco tra PC e Consolle. Si tratta della prima città italiana a organizzare un evento dedicato al settore del gaming di così lunga durata, che possa attrarre turisti e coinvolgere soprattutto le giovani generazioni.

La location si trasformerà in una vera e propria sala LAN attrezzata con strumenti per gli eSports all’avanguardia, per garantire la riuscita di tornei, eventi, corsi, incontri con le figure d’eccellenza del settore eSportivo italiano. PC, PlayStation® PS4, Xbox e Nintendo Switch™ saranno a disposizione di tutti gli utenti: per testare le proprie abilità o anche solo passare il tempo divertendosi, si potrà giocare tutti i giorni dalle 15.00 alle 2.00.

Per gli abitanti che restano in città o per chi ancora non conosce Jesolo, un’ottima occasione per godersi gli sport elettronici anche d’estate!

