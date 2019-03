"Jiangsu Inter nuovo nome", la svolta a sorpresa di Suning

Il Jiangsu Suning, la società gemella dell'Inter di proprietà dello stesso gruppo che possiede il club nerazzurro, potrebbe presto cambiare nome in "Jiangsu Inter", o più precisamente in "Jiangsu International Football Club".

La mossa a sorpresa dell'azienda è stata riportata da diversi media cinesi e dal Corriere dello Sport. Secondo le indiscrezioni, la famiglia Zhang sta pensando a questa svolta in primo luogo per assecondare la volontà della Federcalcio cinese, che ha chiesto ai club della sua federazione di non avere sigle delle proprietà o degli sponsor all’interno dei nomi ufficiali.

Inoltre il nuovo nome punta a valorizzare il brand Inter in Cina in chiave futura: l'appeal del club nerazzurro in questi ultimi anni è cresciuto molto in estremo oriente e questa nuova mossa potrebbe far decollare definitivamente il nome della squadra nel mercato cinese e in Asia. Una decisione che segue quella della scorsa stagione, quando la maglia del Jiangsu si era colorata di nerazzurro.

Rientrato in Italia in tempo per seguire l'ottavo di ritorno contro l'Eintracht e il derby di domenica, il presidente Steven Zhang ha parlato in occasione del centoundicesimo compleanno della società meneghina: "Ci sono dei valori unici che fanno parte del nostro club di cui sono particolarmente orgoglioso. Oggi è importante prendere una posizione netta e abbiamo intenzione di concentrarci sul rispetto, sull'unione, sull'essere una famiglia. La campagna BUU è il segno della nostra presa di posizione. Giusto ieri abbiamo festeggiato il centoundicesimo compleanno ed è fondamentale mantenere intatte le motivazioni che hanno spinto i fondatori dell'Inter a far nascere questa squadra meravigliosa. Fratelli del Mondo, dunque, non è soltanto un'idea. E' un modo di essere. Chi è un interista? Una donna o un uomo che ama la nostra squadra, che sostiene i nostri colori in ogni momento, che sposa i nostri valori, che vive con orgoglio i nostri 111 anni di storia. La storia di un club che è stato più volte sul tetto d'Europa e del Mondo e che vuole tornare a essere protagonista insieme a tutti i suoi tifosi. Essere interista è una filosofia di vita che ti spinge sempre a dare il meglio, a superare le difficoltà e sertirti parte di una famiglia, in ogni angolo del mondo. Tutti uniti dalla passione per l'Inter".

SPORTAL.IT | 14-03-2019 17:45