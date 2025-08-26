Alex Jimenez (ma è proprio lui?) insulta Allegri, Corona pubblica tutto e il terzino del Milan va sul mercato

Il terzino spagnolo nell'occhio del ciclone dopo la pubblicazione di una chat (vera?) con un'amica, nella quale insulta Allegri: il Milan lo scarica, il Como prova a prenderlo.

Galeotta fu una chat, con tanto di insulti al suo allenatore. Alex Jimenez è nell’occhio del ciclone, messo alla porta dal Milan dopo il polverone alzato da Fabrizio Corona. Mentre emergono dei dubbi sulla veridicità della conversazione tra lo spagnolo e un’amica, che poi ha spifferato tutto a Corona, il Como pare sia interessato a dargli fiducia.

Jimenez nel mirino di Corona, il Milan lo scarica

Da Raoul Bova ad Alex Jimenez, Fabrizio Corona ha spostato il mirino delle sue attenzioni, tornando a parlare del mondo del calcio dopo la bufera scommesse, mietendo un’altra vittima. La pubblicazione di uno screen di una chat tra il difensore spagnolo e un’amica, nella quale Jimenez insulta Massimiliano Allegri, tacciandolo – per così dire – di non sapere allenare, ha provocato la reazione del Milan, che nel giro di 24 ore ha sbattuto il calciatore sul mercato.

Prima ancora del polverone mediatico alzato dal re del gossip, Jimenez non era stato così impeccabile sul piano professionale, irritando il club rossonero, come racconta FanPage: lo spagnolo cresciuto nella cantera del Real Madrid sarebbe arrivato più volte in ritardo agli allenamenti e per questo motivo era stato escluso dalla tournée del Milan in Inghilterra e fatto allenare con il Milan Futuro.

Jimenez, la chat è vera?

L’ultimo episodio ha accelerato l’addio: i rossoneri vogliono liberarsene, anche se nelle ultime ore sono emersi dei dubbi sulla veridicità della chat. È davvero Jimenez a scrivere? È stato lui a inviare, alla fine di un allenamento, un messaggio all’amica (o pseudo tale) con il quale descriveva Allegri come un “allenatore di m…”, “scarso” e che “non capisce niente”? Nell’epoca dei fake e delle intelligenze artificiali, tutto può essere il contrario di tutto. I dubbi rimangono, anche se tardano ad arrivare le smentite e il Milan sembra aver già deciso il futuro del giocatore.

Jimenez sul mercato, il Como ci prova

Jimenez è sul mercato e nonostante qualche peccato di gioventù, il talento non gli manca. Tanto che a bussare alla porta del Milan è stato il Como, che di talenti in rosa ne ha a iosa, da Nico Paz a Rodriguez, da Perrone a Baturina fino all’infortunato Diao. I lariani ci pensano, Jimenez sarebbe comunque un discreto rinforzo per le corsie esterne.

La trattativa è in piedi. La formula quella del prestito con diritto di riscatto, da capire le cifre dell’operazione, considerando che il Real Madrid ha conservato due clausole di “recompra” di Jimenez. La prima è valida per questa sessione di mercato ed è fissata a 9 milioni di euro; la seconda, di 12 milioni di euro, può essere fatta valere la prossima estate.