Jimenez conferma: "Ho avuto approcci con la Juventus"

Quello di Raul Jimenez è stato uno dei tanti nomi di attaccanti accostati alla Juventus durante l’ultima sessione di mercato. Da Suarez a Milik fino a Dzeko, alla fine la società bianconera si è orientata sul ritorno di Alvaro Morata.

Il centravanti messicano del Wolverhampton ha però parlato nei dettagli dell’interesse della Juventus in un’intervista a TUDN: “Un giorno mi sono svegliato e mi voleva la Juventus, un altro il Manchester United. Quello che so è che ci sono stati degli approcci, ma un accordo non è mai stato raggiunto”.

L’ex non esclude comunque la possibilità di lasciare i Wanderers: “Al Wolverhampton sono molto felice e non è mai sbagliato stare in un posto dove si sta bene. Se dovessi andarmene il trasferimento dovrà essere un bene per il club, per me e per la nuova società. Mi fa piacere che qui abbiano una grande considerazione nei miei confronti”.

OMNISPORT | 16-11-2020 10:21