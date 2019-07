Jimmy Ghione tra padel, granata e beneficenza

Tra i protagonisti della Gillette Padel Vip Cup c’era anche Jimmy Ghione, volte noto di ‘Striscia la Notizia’ e grande tifoso del Torino. “Ho giocato contro Ciro Ferrara, che è fortissimo, per cui ho perso con onore – ha raccontato -. C’era aria di derby, visti i suoi trascorsi alla Juventus, però alla fine ci stringiamo la mano lo stesso. E’ il bello del padel e di essere amici: si fa finta di essere felici anche se si perde, ma non è così. Anche se in realtà la cosa più importante è il giocare per uno scopo ben preciso e cioè fare del bene. Pardo deve cambiare sport (ride, ndr) ma gli voglio bene come un fratello”.

“Mi spiace per il Milan, però siamo carrozzati bene, spero in Belotti, ma anche nel centrocampo, che è straordinario, abbiamo anche un portiere fortissimo: quando siamo stati chiamati per giocare in Europa abbiamo sempre fatto la nostra figura e sono certo che sarà così anche quest’anno” ha aggiunto il super-inviato, passando poi a parlare della sua squadra del cuore.

Da sempre in prima fila a supporto dello sport e degli sportivi di ogni categoria, Gillette, dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno è stata main partner della Padel Vip Cup. Gillette ha conferma così l’appassionato sostegno ai valori legati allo sport come la dedizione, la precisione, la resilienza e la continua voglia di migliorarsi. Valori che il brand promuove per l’uomo di oggi nella vita di tutti i giorni, in ogni campo.

SPORTAL.IT | 08-07-2019 17:16