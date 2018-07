La Germania va avanti con Joachm Low.

Nonostante la repentina eliminazione dal Mondiale – che Khedira e compagni hanno lasciato dopo il primo turno – nessun ribaltone in casa dei tedeschi: con il timoniere resta in essere il contratto che andrà in scadenza nel 2022.

L'ex vice di Juergen Klinsmann è al comando della Mannschaft dal 2006: l'ha presa in carico dopo la rassegna iridata andata in scena in Germania e l'ha portata sul tetto del mondo nel 2014 in Brasile.

SPORTAL.IT | 03-07-2018 16:30