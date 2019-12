Joao Cancelo può cambiare ancora maglia

Lo scambio tra Juventus e Manchester City, che la scorsa estate hanno perfezionato il trasferimento che ha portato Joao Cancelo in Premier e Danilo a Torino, non sembra aver soddisfatto nessuno sul piano tecnico.

In bianconero il brasiliano è presto diventato la riserva di Juan Cuadrado, ma è andata ancora peggio al portoghese, impiegato con il contagocce da Guardiola in campionato e in Champions.

Secondo quanto riportato da 'As', Cancelo potrebbe addirittura lasciare l'Inghilterra a gennaio, pur essendo il suo cartellino stato valutato 65 milioni. All'ex juventino si è infatti interessato il Valencia, avversario dell'Atalanta negli ottavi di Champions, nonché la squadra che ha lanciato Cancelo nel grande calcio tra il 2014 e il 2017.

SPORTAL.IT | 23-12-2019 22:58