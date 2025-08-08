Milan, guarda Joao Felix: con Ronaldo all'Al Nassr è rinato e Cr7 fa tripletta

Il portoghese si diverte con Cr7 nel 4-0 al Rio Ave: due assist per l'ex Milan (3 gol di Ronaldo), che sembra essersi ritrovato dopo i flop in Europa

Da flop al Milan a giocatore ritrovato: a Joao Felix è tornato il sorriso, merito dell’aria (e degli euro) dell’Arabia Saudita e della fiducia in lui riposta dal connazionale Cristiano Ronaldo: assieme hanno schiantato il Rio Ave in amichevole, due assist per l’ex Benfica, tre gol per Cr7.

Joao Felix è di nuovo Felix

Joao Felix è di nuovo “felix”. Sarà l’aria dell’Arabia Saudita o i milioni di euro, tantissimi, che l’Al Nassr bonifica ogni mese sul suo conto (per un totale di 70 milioni in due stagioni), ma sta di fatto che l’ex prodigio del Benfica, che poche tracce ha lasciato nei sei mesi al Milan, sembra rinato.

Per ora sta reggendo la fiducia riposta in lui da Cristiano Ronaldo, che ha convinto l’Al Nassr a versare al Chelsea la bellezza di 50 milioni di euro per prendere un giocatore reduce da diversi flop, ma nonostante tutto appetito ad alti livelli. All’ombra di Cr7, amico, mentore e connazionale, Joao Felix si è divertito nel 4-0 rifilato dagli arabi ai portoghesi del Rio Ave, nell’amichevole disputata all’Estadio Algarve, sfornando due assist, uno di questi a Ronaldo, autore di una tripletta.

Joao Felix e Cr7, show in Portogallo

Alla sua seconda uscita con l’Al Nassr, mentre si avvicina la sfida contro l’Al Ittihad per la Supercoppa dell’Arabia Saudita, Joao Felix si è ben disimpegnato, in una posizione più arretrata, dominando la fascia centrale, divertendosi a mettersi al servizio dei compagni di squadra.

È stato l’ex rossonero a innescare la rete del vantaggio di Simakan, recuperando un pallone poi indirizzato all’attaccante. Il secondo assist di giornata lo ha smazzato a Cristiano Ronaldo, poi dilagante con altre due segnature (la terza dal dischetto) per il definitivo 4-0 ai lusitani, ormai prossimi all’esordio in campionato.

Joao Felix, una promessa da 225 milioni di euro

Un buon biglietto da visita, dunque, per Joao Felix, a cui non resta che dimostrare – finalmente – le sue qualità e meritare, a 25 anni, i contratti stellari firmati in carriera, prima all’Atletico Madrid, poi al Chelsea, ora all’Al Nassr. Il fantasista portoghese sbarcato nel Golfo Persico dopo aver mostrato poco del suo talento in Europa, è il quarto giocatore al mondo ad aver prodotto una pioggia di milioni dai suoi trasferimenti.

Con quello agli arabi di Cr7 siamo arrivati a 225,7 milioni di euro. Solo Neymar (400 milioni), Romelu Lukaku (369 milioni) e l’amico Cristiano Ronaldo (247 milioni) hanno fatto meglio. In principio fu l’Atletico Madrid, che per strapparlo al Benfica investì 127,2 milioni di euro. In 4 anni ai Colchoneros le cose non sono andate benissimo: 34 gol e 18 assist in 131 presenze, ma con prestazioni non sempre brillantissime.

Nel 2023 lo prende il Chelsea, quindi il prestito al Barcellona (30 presenze e 7 gol) e il ritorno ai Blues prima dell’approdo al Milan, lo scorso gennaio, dove ha tradito le attese andando a segno appena 2 volte in 15 presenze. Ora l’Al Nassr, possibile trampolino di lancio per un ritorno, tra due anni, in Europa, magari più maturo e ritrovato.