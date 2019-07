Joao Felix spiega il suo 'no' alla Juve

Una delle prime squadre a mettersi sulle tracce di Joao Felix è stata la Juventus.

In un'intervista concessa ad As, il giovane talento ha spiegato i motivi della sua scelta di approdare all'Atletico Madrid: "E' grande club, lavora molto bene nella formazione dei giocatori. La scelta è stata fatta anche per Simeone, che lavora molto bene con gli attaccanti. Ho parlato solo una volta con lui prima di firmare ed è stato sufficiente".

"Chiaro che la Liga sia importante e lotteremo per vincerla, però la Champions è un'altra cosa. E' il mio sogno sin da bambino e sarebbe incredibile vincerla con l'Atletico" ha concluso Joao Felix.

SPORTAL.IT | 29-07-2019 12:31