Joao Mario, altra grana per Conte

Joao Mario non molla l'Inter e rallenta le manovre di mercato in uscita dei nerazzurri.

Intercettato in aeroporto dai cronisti portoghesi, il centrocampista della Beneamata ha provato a far chiarezza sul suo immediato futuro. Il numero 15 ha escluso un suo ritorno in patria: "Ho un legame molto forte con lo Sporting Lisbona e nel mio contratto c'è una clausola che non mi permette di tornare in Portogallo in altri club. Ho un contratto per altri due anni con l'Inter e mi presenterò il 7 di questo mese per il ritiro. Non penso che sia ora di tornare, sicuramente continuerò all'estero, ma magari in futuro chissà".

Il suo obiettivo è quello di disputare una buona stagione in vista di Euro 2020: "So che posso essere un'opzione valida per la Nazionale. Il prossimo anno ci saranno gli Europei, il mio obiettivo è giocare e spero di poterlo fare e di essere felice. Voglio fare la scelta migliore per me e per il club. Vedremo".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 01-07-2019 13:26