Joao Mario dice addio al padre: tornerà per il derby

Joao Mario tornerà dal Portogallo per essere a disposizione di Luciano Spalletti, nonostante il grave luttoche lo ha colpito. Purtroppo il padre si è spento in Angola, Paese di origine della famiglia, ma sarà comunque in campo per il derby di domenica sera.

“Il centrocampista, fuori dalla lista Uefa e quindi non convocabile per la partita di domani sera, è volato a casa per la morte del padre. Con l’Inter in emergenza sarà importantissimo averlo”, riferisce la Gazzetta dello Sport.

Stando a quanto riferito dal Braga – squadra in cui milita il fratello, Wilson Eduardo – il portoghese si era recato sabato scorso in Africa, proprio per il peggiorare delle condizioni del papà scomparso poco dopo.

“La famiglia nerazzurra – si legge in una nota di cordoglio dell’Inter – si stringe attorno a Joao Mario per la scomparsa del papà. Al centrocampista e alla sua famiglia va l’abbraccio di Fc Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri”.

VIRGILIO SPORT | 13-03-2019 10:05