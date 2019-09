Joao Mario: "In Italia non c'è libertà"

Il centrocampista della Lokomotiv Mosca Joao Mario in un'intervista a Marca parla del calcio italiano: "In Italia, molta attenzione è rivolta alla tattica. Il giocatore non ha libertà, tutto dipende dal concetto di gioco e dalla rigorosa attuazione dei dettami legati alle tattiche. C'è anche una maggiore preferenza nei confronti del fisico e della lotta, piuttosto che dell'azione tecnica. L'Inter si aspettava da me più aggressività che tecnica".

Sull'Inter: "Sfortunatamente, sono arrivato al club quando non c'era stabilità; mentre giocavo per l'Inter, quattro allenatori sono cambiati. È difficile dire obiettivamente quando ho deciso di andarmene. C'erano determinate circostanze. Ad un certo punto, si stava solo preparando tutto. Ma rispetto l'Inter, la società, l'intera squadra".

SPORTAL.IT | 30-09-2019 21:49