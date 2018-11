Joao Mario: "Inter? Sbagliavo io"

Il centrocampista dell'Inter Joao Mario ha parlato in zona mista al termine della partita Italia-Portogallo. "Sto bene, ho fiducia: sono riuscito a giocare con l'Inter e ho acquisito molta fiducia. Oggi sono entrato con la voglia di aiutare la mia Nazionale e credo che abbiamo fatto una buona partita. Quando non giochi tante partite impari sempre qualcosa. E io ho capito cosa dovevo imparare, adesso sto cercando di migliorare ancora e fare bene in Nazionale e con l'Inter".

"Spalletti mi ha sempre dato fiducia e mi ha motivato per allenarmi duramente e quando aveva bisogno di avermi pronto ho sempre lavorato tanto. Quando meno te lo aspetti poi l'opportunità arriva e devi farti trovare preparato. Sapevo già che dovevo migliorare qualcosa e ho provato a farlo in allenamento. Quando ti alleni e hai fiducia in te, quando arriva l'opportunità sei pronto per giocare. E anche farlo in una grande squadra come l'Inter aiuta. Ruolo? Ho giocato mezzala e quella potrebbe essere la mia posizione ideale, ma oggi ho giocato ala destra e a volte ho fatto il trequartista. La cosa importante comunque è avere sempre l'atteggiamento giusto. Forse in passato ho sbagliato qualcosa in questo", sono le parole riportate da calciomercato.it.

SPORTAL.IT | 18-11-2018 09:50