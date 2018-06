Joao Mario non resterà all’Inter nella prossima stagione.

Il portoghese, dopo il prestito semestrale al West Ham, tornerà di nuovo a Milano ma sarà solo di passaggio. Come riporta ‘El Gol Digital’, i nerazzurri lo avrebbero già offerto a Villarreal e Valencia.

In particolare con questi ultimi i dialoghi sono aperti da tempo anche per quanto riguarda il discorso Cancelo che Ausilio non ha intenzione di riscattare per il momento.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 14:25