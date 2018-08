Joao Mario, si fa avanti il Betis

Il Betis si fa avanti per Joao Mario. Secondo il Mundo Deportivo, il club di Siviglia ha fatto un'offerta all'Inter: un prestito con riscatto obbligatorio al realizzarsi di determinate condizioni.

Il Biscione chiede almeno 28 milioni di euro per il centrocampista portoghese, per non fare minusvalenza. Il ds Ausilio potrebbe però accettare un prestito se le condizioni del riscatto fossero fattibili.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 13-08-2018 11:20