Joao Mario tira una stilettata all'Inter

Joao Mario non ha dei grandi ricordi dell’Inter.

Il portoghese, attualmente in prestito al West Ham, ha commentato così la sua esperienza in maglia nerazzurra: ”Non voglio riprovare a tornare a Milano, mancherebbe la motivazione necessaria – le sue parole alla Gazzetta dello Sport -. E' un'esperienza conclusa, zero dubbi. Cambi di proprietà e una situazione in panchina poco stabile nel 2016: Mancini, De Boer, poi Pioli. Troppa confusione e per i nuovi acquisti, come il sottoscritto e Gabigol, fu dura. Il caos di quel momento era evidente. Anche per questo non sono riuscito a esprimermi al meglio".

"La colpa è di tutti e di nessuno – ha proseguito Joao Mario -. Le responsabilità sono dell'Inter e dell'ambiente in generale, probabilmente dell'intero calcio italiano che non fa per me. Se dopo il Mondiale fossi ancora nerazzurro sarebbe inutile presentarmi ad Appiano, nonostante un contratto valido fino al 2021. Spero si riesca a trovare una soluzione il prima possibile, magari prima della fine del Mondiale. Nel calcio, come nella vita, bisogna essere onesti nel capire quando le cose finiscono. E con l'Inter è finita. Dove giocherò l'anno prossimo? Sto valutando, la Premier è l'ideale: ambiente spettacolare, torneo fisico e tecnico allo stesso tempo. È la prima opzione, poi la Liga”.

SPORTAL.IT | 04-06-2018 08:55