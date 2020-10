Joao Mario torna in Portogallo

Dopo l’ultima avventura alla Lokomotiv Mosca Joao Mario lascia nuovamente l’Inter in prestito: il centrocampista portoghese riparte dallo Sporting. Dopo le visite mediche delle scorse ore è arrivata anche la firma sul contratto e l’ufficialità.

“João Mário è l’ultimo rinforzo dello Sporting Clube de Portugal per il 2020/2021 – si legge nel comunicato ufficiale – Il centrocampista arriva in Portogallo in prestito di un anno dall’FC Internazionale Milano e torna ad indossare la maglia che ha indossato per oltre dieci anni”.

L’Inter lo cede in prestito secco, con l’ingaggio pagato dallo Sporting. Con i nerazzurri Joao Mario ha ancora due anni di contratto, quindi la prossima estate tornerà e si ritroverà quasi in scadenza.

Non riuscendo a monetizzare dalla cessione, l’Inter ha comunque deciso di “liberarsi” all’ultimo giorno di mercato dell’ingaggio di un giocatore che non rientra nei piani tecnici di società e allenatore.



OMNISPORT | 06-10-2020 22:27