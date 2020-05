Joao Mario verso il ritorno all'Inter

Di nuovo grana Joao Mario per l'Inter. Il centrocampista portoghese non sarà riscattato dal Lokomotiv Mosca, che ha deciso di mettere in atto un ridimensionamento dei costi a causa dell'emergenza Coronavirus.

Niente riscatto di 18 milioni di euro quindi: il nazionale lusitano tornerà in nerazzurro. "Dobbiamo tirare la cinghia visto che arriveranno tempi duri – le parole del presidente del club russo Anatoly Mescheriakov riportate da ‘O Jogo’-. Ecco perché non possiamo permetterci più di acquistare Krychowiak e Joao Mario contemporaneamente. Otto giocatori lasceranno la squadra, che poi rinnoveremo con i giovani e le riserve. La fase di successo si è conclusa”.

SPORTAL.IT | 18-05-2020 16:16