Joao Pedro alza l'asticella del Cagliari

Joao Pedro non si vuole montare la testa, ma allo stesso tempo non nasconde il grande entusiasmo per il momento di grazia che sta vivendo il suo Cagliari.

"La squadra mi sta facendo volare – ha confessato il brasiliano in un'intervista a 'Sky Sport' -. Quest'anno è davvero importante e ci possiamo togliere grandi soddisfazioni. Anche la mentalità è cambiata e mi ritengo davvero fortunato ad essere qui".

L'ambizione è tanta, ma gli obiettivi non cambiano, secondo quanto suggerito dallo stesso giocatore rossoblù che alza l'asticella: "Puntiamo alla salvezza, che vogliamo raggiungere il prima possibile. Poi però vogliamo provare a dare fastidio a chi sta in cima alla classifica. C'è consapevolezza che con la testa che abbiamo ora possiamo puntare in alto e pensare in grande".

SPORTAL.IT | 31-10-2019 20:56