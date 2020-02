Joao Pedro aspetta offerte importanti

L'agente di Joao Pedro, Marco Piccioli, a tuttomercatoweb non ha escluso un addio al Cagliari a fine stagione: "Ha rinnovato, il contratto è fino al 2023. Abbiamo sposato il progetto Cagliari, il ragazzo è contento di restare. Ovvio che se dovesse arrivare un’offerta importante per tutti, con un accordo col Presidente, ci metteremmo a parlarne per essere tutti contenti di fare un salto di qualità".

"A gennaio abbiamo deciso di non considerare le offerte, vedremo a giugno come finirà la stagione e quel che si presenterà".

SPORTAL.IT | 21-02-2020 21:42