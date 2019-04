Joao Pedro, con Sky, si è aperto. "Cagliari la sento come la mia seconda casa anche se non era facile – ha raccontato -. Quando sono arrivato qui, non avevo mai fatto più di due stagioni con la stessa maglia e invece sono in Sardegna da cinque anni".

"Ho quasi centocinquanta presenze con questa maglia e, anche se minimamente, mi sento di far parte della storia di questa società”.

SPORTAL.IT | 12-04-2019 10:52