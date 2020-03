Joao Pedro: "La mia esplosione è merito di Pavoletti"

Uno dei simboli recenti del Cagliari è diventato Joao Pedro, da centrocampista offensivo a centravanti nella squadra isolana. E che, in questo periodo di sosta forzata dal campionato, ha raccontato la sua trasformazione tattica in un'intervista concessa a 'Cronache di spogliatoio'.

"Fare gol mi è sempre piaciuto, ma da centrocampista partivo lontano dalla porta – ha sottolineato -. Quando però abbiamo perso Pavoletti per infortunio ho provato a dare il mio massimo per imparare al meglio il ruolo di prima punta. Non è diverso dal portiere, non puoi sbagliare nessun pallone".

Avere in squadra Leonardo Pavoletti, comunque, l'ha aiutato molto: "Sono stato influenzato da lui – ha infatti rivelato il brasiliano -. Di testa è tra i migliori al mondo, io l'ho guardato e ho studiato i suoi tempi, aiutandomi anche con il fisico".

SPORTAL.IT | 30-03-2020 21:42