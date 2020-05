Joao Pedro: "Non vedo l'ora di ricominciare"

"La fiducia per ricominciare c'è, nonostante non ci sia nulla di sicuro. Ho tanta voglia di rientrare, come tutti, ma la situazione non è semplice: vorremmo ricominciare con responsabilità per finire la stagione".

Lo ha detto a Skysport24 Joao Pedro, 28enne attaccante brasiliano, commentando la possibilità che il campionato riprenda dopo lo stop per l'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. "Lunedì abbiamo fatto tutti i test, per fortuna negativi – spiega il giocatore del Cagliari – La società si sta muovendo bene, vogliamo riprendere nel modo migliore affinché nulla succeda".

SPORTAL.IT | 16-05-2020 17:13