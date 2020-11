Joaquin: "Koeman? Non lo saluterò"

Cinque anni al Valencia tra alti (pochi) e bassi (molti) per Joaquin che, a 39 anni suonati, dispensa ancora magie in campo con la maglia del suo amato Betis, di cui indossa la fascia da capitano.

Oggi pomeriggio gli andalusi sfideranno il Barcellona al ‘Camp Nou’: alla guida dei blugrana c’è quel Ronald Koeman che allenò Joaquin proprio ai tempi del Valencia, anche se il rapporto tra i due non decollò mai completamente.

Intervenuto ai microfoni di ‘El Larguero’, l’ex Fiorentina ha usato parole dure per descrivere lo scarso feeling con il tecnico olandese. “Non è stata un’esperienza piacevole, quello che è successo lì fa male. Se fossi il presidente, non assumerei Koeman nemmeno come operaio. Sono stato molto male, per fortuna il suo tempo al Valencia non è durato a lungo”.

Tra i due non ci sarà nessun saluto, almeno da parte di Joaquin. “Non ho intenzione di salutarlo. Io non sono una persona dispettosa, chi mi conosce lo sa”.

OMNISPORT | 07-11-2020 12:31