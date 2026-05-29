Jodar nella bufera al Roland Garros, il gesto ignobile contro Michelsen: Rafa si arrabbia e spinge una raccattapalle

Jodar potrà pure essere il rivale di Sinner e Alcaraz, ma con Jannik e Carlos al momento non condivide certamente la gentilezza come dimostra il suo terribile gesto nei confronti di una giovane raccattapalle del Roland Garros

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Bruttissimo gesto da parte di Rafael Jodar durante la sua vittoria in rimonta su Alex Michelsen. Il giovane giocatore spagnolo, tra i giocatori più attenzioni al Roland Garros dopo l’uscita di scena di Jannik Sinner, frustrato per il risultato della partita ha il proprio nervosismo contro le giovani raccattapalle presenti allo stadio Simonne Mathieu, prima arrabbiandosi per non aver ricevuto velocemente l’asciugamano refrigerato e poi spingendone una al momento di uscire dal campo. Gesti ignobili che hanno scatenato l’ira degli appassionati su di lui.

Jodar rimonta Michelsen e avanza

Sempre più sofferto il cammino di Jodar al Roland Garros, dove dopo la nettissima vittoria all’esordio su Kovacevic e quella in quattro set su Duckworth ha dovuto sudare le fatidiche sette camice per superare Michelsen al terzo turno e approdare agli ottavi di finale del Roland Garros contro il ben più esperto connazionale Pablo Carreno Busta. Il match contro lo statunitense si è subito rivelato particolarmente combattuto, con i due che si sono spartiti i primi due set – durati quasi due ore in totale – entrambi al tie-break.

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Sulla situazione di 1-1 lo spagnolo ha accusato un calo nel rendimento, partendo nel peggiore dei modi nel terzo set con due break a sfavore. Sotto 3-0 ha provato ad avviare la sua rimonta, riuscendo però a recuperare solamente un turno di servizio. Tanto è bastato però ha ridare un po’ di carica e fiducia a Jodar, che ha conquistato il quarto set e poi il quinto (durante i quali ha accusato solo un piccolo passaggio a vuoto) per battere un Michelsen che ha sofferto di qualche problemino fisico con il risultato di 7-6 6-7 4-6 6-3 6-3.

Il gesto ignobile di Jodar che ha scatenato l’ira del web

La vittoria di Jodar è stata però offuscata da alcuni comportamenti deplorevoli in campo. Innervosito dal risultato e dalla battaglia a cui lo ha obbligato Michelsen, Rafa ha sfogato la propria frustrazione contro le giovani raccattapalle del Roland Garros, prima arrabbiandosi per non aver ricevuto abbastanza celermente l’asciugamano refrigerato durante un cambio campo, poi – e questo è il gesto che più di tutti ha scatenato l’ira degli appassionati – spintonando una giovane raccattapalle al momento di uscire dal campo per andare momentaneamente negli spogliatoi per cambiarsi.

Jodar possibile sorpresa al Roland Garros

Possibile, ma certamente questo non giustifica comunque quanto da lui fatto, che il nervosismo che ha causato i suoi scatti d’ira nei confronti delle raccattapalle possa essere dovuto anche alla pressione che si ritrova a dover sopportare dopo l’exploit in questa prima parte di 2026 e che è inevitabilmente aumentata dopo l’uscita di scena di Sinner. Nonostante la giovane età Jodar infatti viene da molti già accreditato – soprattutto in Spagna dove lo hanno eletto a nuovo beniamino vista l’assenza per infortunio di Carlos Alcaraz – come una delle possibili sorprese in questo Roland Garros, se non addirittura il favorito al pari di Casper Ruud alle spalle di Alexander Zverev e Novak Djokovic.