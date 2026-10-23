Dura ramanzina da parte del celebre coach di Agassi e Roddick a Jodar dopo il volgare sfogo di cui si è reso protagonista ai danni di un raccattapalle a Shanghai, a suo parere più grave anche delle "mattate" di Medvedev

Rafael Jodar è senza dubbio la rivelazione di questo 2026, una stagione che per lui era partita da giocatore fuori dalla top-100 e che si potrebbe concludere in top-10 e con la qualificazione alle ATP Finals. Lo spagnolo è però finito al centro dell’attenzione non solo per il proprio talento, ma anche per alcuni suoi comportamenti antisportivi in campo, su tutti quello avvenuto al Masters 1000 di Shanghai, dove il classe 2006 si è rivolto in maniera intimidatoria e volgare nei confronti di un giovane raccattapalle. Un atteggiamento condannato duramente dal celebre allenatore Brad Gilber in una puntata del podcast The Big T di Tennis Channel.

Il volgare comportamento antisportivo di Jodar a Shanghai

La scorsa settimana Jodar ha raggiunto la sua prima finale (poi persa contro il connazionale Alejandro Davidovich Fokina) in un torneo Masters 1000 a Shanghai, ma a fare scalpore non è stato tanto il suo incredibilmente traguardo, quanto l’atteggiamento antisportivo di cui si è reso protagonista Rafa in occasione dell’ottavo di finale contro Botic van de Zandschulp, durante il quale si è riferito con tono volgare e un po’ intimidatorio nei confronti di un raccattapalle: “Dammi quel f*****o asciugamano, c***o!”. Uno sfogo che gli è costato un warning da parte del giudice di sedia e di cui il giovane spagnolo si è poi scusato.

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Gilbert: “L’atteggiamento di Jodar è imperdonabile”

Le scuse non sono bastate però a salvarlo dall’ondata di polemiche e critiche, alle quali si è unito anche Gilbert, che in occasione di una puntata del podcast The Big T ha condannato senza mezzi termini l’atteggiamento di Jodar: “Succedono tante cose in campo, ma una cosa è imperdonabile… se avete mai fatto i raccattapalle, e sapete che alcuni di questi ragazzi sono nervosi mentre lo fanno, non potete mai perdere la testa con un raccattapalle. Credo che perdere le staffe con un raccattapalle dovrebbe essere meno accettabile che farlo nei confronti di un arbitro. Il momento in cui ha letteralmente perso le staffe perché non gli hanno dato l’asciugamano e ha insultato un raccattapalle, per me, è imperdonabile”.

Gilbert confronta lo sfogo di Jodar con quelli di Medvedev

Per l’ex allenatore di Agassi e Roddick infatti tutti gli atteggiamenti dovuti al nervosismo, anche quelli che hanno visto come protagonista in più occasioni Medvedev, possono essere accettati, ma non quelli nei confronti dei raccattapalle: “Capisco che i giocatori perdano la testa, abbiamo visto Medvedev perderla spesso, giocatori che sbottano… ma questo dovrebbe essere vietato. Quindi, dovrebbe letteralmente guardare quel video e imparare da esso. Se si arrabbia, non dovrebbe mai più avere a che fare con un raccattapalle, perché credo che sia una cosa che può controllare. Perdere e prendersela con un arbitro a volte, o con una decisione in campo, o con se stessi, con l’avversario, con qualsiasi cosa… non con un giovane raccattapalle, che è molto vulnerabile. Si è scusato, e spero che qualcuno glielo abbia fatto capire, e su questo punto dovrebbe essere irremovibile: una cosa del genere non accadrà mai più”.

Gilbert si è poi detto anche dispiaciuto che questi comportamenti finiscano con l’oscurare il talento e l’incredibile stagione di Jodar, a suo parere molto vicino alla top-5: “È un tipo molto tranquillo, ma è interessante notare che, in alcuni giocatori, quando scattano, lo fanno in modo un po’ più intenso e questo ti sorprende un po’. Quindi lui ha sicuramente un po’ di questa caratteristica nel suo gioco. Ma non vuoi pensare a cose del genere, vuoi pensare piuttosto a quello che ha realizzato quest’anno e a dove sta andando, perché hai la sensazione che stia andando verso la top five. Ma questa storia deve essere chiusa. Una cosa del genere, secondo me, non dovrebbe mai più accadere”.