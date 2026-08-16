Jodar, rimonta folle su un Shapovalov furioso: polemica a Cincinnati, Denis attacca i “trucchi” di Rafa, la cui scusa non convince

L'incredibile rimonta di Jodar ai danni di Shapovalov passa in secondo piano a Cincinnati per colpa delle ennesime perdite di tempo di Rafa per via dei suoi lacci delle scarpe, con lo spagnolo sempre più nel mirino di avversari e appassionati

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Tra le gare più spettacolari andate in scena nella notte italiana a Cincinnati c’è stata senza dubbio quella tra Denis Shapovalov e Rafael Jodar, protagonista di un’epica rimonta nel terzo set, dove da sotto 1-5 ha vinto i successivi sei game consecutivi annullando anche due match point. Lo spagnolo però è finito ancora una volta al centro delle polemica per colpa dei lacci fin troppo fragili delle sue scarpe che hanno portato a ben due interruzioni dell’incontro, facendo andare su tutte le furie il canadese, che a fine match si è confrontato col suo avversario.

Jodar, rimonta folle su Shapovalov: Rafa vince sei game di fila e trionfa al 3° set

Tra le partite più attese del secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati c’era senza dubbio quella tra l’ex enfant prodige che però non è riuscito a rispettare le altissime aspettative su di lui Shapovalov e la nuova promessa del tennis mondiale Jodar. Una sfida che si è rivelata da subito combattuta con il canadese capace di rompere per primo gli indugi ma poi incapace di mantenere il vantaggio, venendo poi beffato dallo spagnolo che piazza il break nel momento clou nel dodicesimo game aggiudicandosi il primo set.

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Denis reagisce però alla grande nel secondo set, conquistando un break immediato, andando vicino a un secondo e annullando il tentativo di riaprire il parziale da parte di Jodar quando il canadese stava servendo per il set. Si giunge dunque al terzo, dove sull’onda dell’entusiasmo Shapovalov sale rapidamente sul 5-1 con due break di vantaggio. Tutto lascia presagire a questo punto a una vittoria del canadese, che però incredibilmente subisce un tracollo verticale, fallendo prima nel tentativo di convertire due match point e perdendo tutti i game successivi, con Rafa che completa così una folle rimonta da 1-5 a 7-5, vincendo col risultato finale di 7-5 4-6 7-5 in poco più di due ore e tre quarti.

Ancora perdite di tempo per i lacci di Jodar, Shapovalov furioso: che polemica

A catalizzare l’attenzione più dell’incredibile rimonta di cui si è reso protagonista, sono state le perdite di tempo di Jodar, che ancora una volta ha fermato l’incontro (questa volta in ben due occasioni, probabilmente uno storico record nel tennis mondiale, non solo professionistico, ma anche amatoriale) per sostituire i lacci delle sue scarpe che si sono rotti. Interruzioni che hanno infastidito notevolmente Shapovalov, che ha considerato queste interruzioni come degli atteggiamenti antisportivi, lamentandosi con Rafa durante la partita e soprattutto al termine di essa, dove lo ha raggiunto per confrontarsi in maniera, comprensibilmente, polemica.

La scusa di Jodar (che però non convince appieno)

Come detto questa non è stata la prima volta che Jodar si rende protagonista di queste perdite di tempo a causa dei suoi fragili lacci, tanto che con la testa sembra di aver fatto un salto indietro nel tempo alle “furbate” di Stefanos Tsitsipas che tanto facevano arrabbiare i suoi avversari qualche stagione fa, quando si rendeva protagonista di infiniti toilette break per far perdere la concentrazione ai rivali. Lo spagnolo ha poi cercato di giustificarsi al termine dell’incontro: “È una situazione che non posso controllare. I miei lacci si sono rotti e ho avuto bisogno di tempo per prepararne un paio nuovo. Cercherò di avere dei lacci di ricambio pronti per la prossima partita o per altre scarpe, in modo da ridurre i tempi di inattività se dovesse succedere di nuovo”.

Se due indizi sono una coincidenza, tre fanno una prova diceva Agatha Christie. E pur credendo alla plausibile buonafede di Jodar non possono che sorgere alcuni dubbi riguardo alle sue giustificazioni. Appare infatti strano che quelle dello spagnolo siano le uniche scarpe fornite da Adidas ai propri atleti ad avere problemi con i lacci, ma soprattutto non si riesce a capire come mai, essendo già capitato nel recente passato e avendo scatenato già polemiche le scorse volte, Rafa non si sia presentato preparato alla sfida con delle scarpe pronte di riserva, cosa che ha promesso farà ora, si spera a partire dal prossimo incontro con Alejandro Tabilo. Una promessa però che potrebbe sembrare dettata anche dalla nuova e ancora più violenta ondata di polemiche dopo il match contro Shapovalov.