Ennesimo comportamento controverso di Jodar, punito dall'arbitro ma comunque vincente contro Van de Zandschulp a Shanghai, dove ora punta a sorpassare Djokovic e De Minaur nella Race per qualificarsi alle ATP Finals

Dopo le deludenti uscite tra US Open e ATP 500 di Tokyo, Rafael Jodar è tornato a macinare vittorie al Masters 1000 di Shanghai, dove con il successo in rimonta su Botic van de Zandschulp ha raggiunto i quarti di finale, avvicinando anche il sogno della qualificazione alle ATP Finals, per le quali si sta giocando un posto insieme a Novak Djokovic e Alex de Minaur. Durante il match contro l’olandese Rafa si è però reso protagonista dell’ennesimo episodio controverso della sua stagione venendo punito dal giudice di sedia per atteggiamento antisportivo nei confronti di un raccattapalle.

Jodar vola a Shanghai dopo un periodo di difficoltà

Le sconfitte all’esordio allo US Open e all’ATP 500 di Tokyo avevano portato a pensare che, dopo una stagione fino a quel momento brillante – ma anche molto esigente per un giocatore al primo anno nel circuito maggiore -, si temeva che le energie mentali e fisiche di Jodar stessero iniziando a venire meno. Un timore che lo spagnolo ha però scacciato via a Shanghai, dove si è reso protagonista di tre vittorie consecutive in rimonta, l’ultima delle quali – contro Van de Zandschulp – gli ha permesso di approdare ai quarti di finale del Masters 1000 cinese.

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Jodar avvicina le ATP Finals, Djokovic e De Minaur avvisati

Un risultato importante e che avvicina Jodar alle ATP Finals. Lo spagnolo infatti ora si trova all’11° posto della Race alle spalle di Djokovic e De Minaur, che occupa attualmente l’ultimo posto utile per qualificarsi per Torino e che ha un vantaggio di 171 punti sullo spagnolo, che in caso di vittoria nei quarti di finale contro Casper Ruud al Masters 1000 di Shanghai supererebbe Nole e si regalerebbe una ghiotta chance anche di superare l’australiano, che per rimanere davanti a Rafa nella Race dovrebbe a quel punto battere la testa di serie n°1 e favorito alla vittoria in Cina Alexander Zverev.

Jodar punito dall’arbitro per comportamento antisportivo contro un raccattapalle

La vittoria su Van de Zandschulp non ha solo riaperto la corsa per un posto alle ATP Finals, ma anche scatenato nuove polemiche sul giovane giocatore spagnolo, colpevole di un atteggiamento antisportivo in campo nei confronti di un raccattapalle al quale si è riferito con toni volgari. “Dammi quel c**** di asciugamano, c****!” è la frase incriminata di Rafa, che non è sfuggita all’attenzione dell’arbitro Jimmy Pinoargote, che essendo ecuadoriano ha immediatamente compreso il significato della frase in spagnolo, assegnando a Jodar un warning per comportamento antisportivo e scatenando un breve battibecco col giocatore, che ha cercato – inutilmente – di giustificarsi. Un atteggiamento quello di Rafa condannato dai social, dove molti – anche in patria – lo hanno criticato duramente, augurandosi che crescendo elimini questi comportamenti poco qualificabili.