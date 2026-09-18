Allarme Spagna in vista del match di qualificazione per le Finals di Coppa Davis contro il Cile, Jodar costretto ad annullare una giornata di allenamenti dopo essere svenuto in campo. Ora senza Alcaraz si fa dura per Ferrer

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Attimi di spavento in Cile per Rafael Jodar, svenuto durante una sessione di allenamento in vista dell’esordio in Coppa Davis con la Spagna e costretto a interrompere la giornata di lavoro, facendo così scattare l’allarme per le Furie Rosse, con David Ferrer che dopo essere stato costretto a rinunciare a Carlos Alcaraz rischia ora di perdere anche il suo secondo miglior giocatore per il turno di qualificazione contro la squadra sudamericana.

Malore per Jodar, cos’è successo

Non inizia con il piede giusto la prima esperienza in Coppa Davis di Jodar, che secondo quanto riportato da El Mercurio e Punto de break sarebbe svenuto durante un allenamento mercoledì 16 settembre, venendo costretto ad abbandonare il campo e a rinunciare alla sessione in programma nel pomeriggio. A causare il malore secondo quanto spiegato dalla squadra iberica al quotidiano cileno sarebbe stato “un fastidio allo stomaco, un dolore, qualcosa che ha mangiato deve avergli dato fastidio”.

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A rischio il debutto di Jodar in Coppa Davis

Il malore accusato da Jodar arriva a pochi giorni dal suo teorico debutto assoluto in Coppa Davis con la maglia della Spagna, ora a rischio. Rafa, singolarista numero uno della squadra iberica, dovrebbe infatti scendere in campo per la sua prima partita sabato 19 settembre contro Cristian Garin e il giorno dopo contro Alejandro Tabilo per provare a trascinare la Spagna di David Ferrer alle Finals di Coppa Davis che si terranno a Bologna a novembre.

Le alternative di Ferrer, già privo di Alcaraz

In attesa di capire quali saranno le condizioni di Jodar e vedere se riuscirà a recuperare e a prepararsi in tempo per l’esordio contro il Cile, Ferrer dovrà pensare a delle alternative. L’assenza di Rafa sarebbe un brutto colpo per il capitano spagnolo, già costretto a rinunciare al proprio miglior giocatore visto il forfait di Carlos Alcaraz.

In caso di assenza di Jodar a scendere in campo come altro singolarista insieme al già designato Daniel Merida potrebbe essere Martin Landaluce, che però non sta attraversando il proprio miglior momento stagionale come testimoniano le quattro sconfitte consecutive, l’ultima delle quali arrivata in un torneo Challenger, o – più probabilmente – Jaume Munar, autore di prestazioni importanti in passato con la maglia delle Furie Rosse indosso. Non cambierà nulla invece per il doppio, dove è previsto che giochi Munar in coppia con Pedro Martinez.