Jody Scheckter compie 70 anni

Jody Scheckter taglia un importante traguardo e compie 70 anni. E' a oggi l'unico pilota africano a essersi aggiudicato il titolo di campione del mondo di Formula 1: vi riuscì nel 1979 al volante di una Ferrari, monoposto sulla quale è tornato, per un'esibizione, in occasione dell'ultimo Gran premio d'Italia andato in scena a Monza.

Scheckter è nato il 29 gennaio del 1950 a East London, in Sudafrica, da genitori lituani lì immigrati. Dopo il Mondiale da lui dominato con la T4 cominciò per la scuderia di Maranello un digiuno lunghissimo, conclusosi solo con il successo di Michael Schumacher nel 2000.

SPORTAL.IT | 29-01-2020 13:12