Joe Barone dispiaciuto per Castrovilli

"Con tanta ansia speravo di leggere il nome di Castrovilli tra i convocati. Purtroppo non è avvenuto ma sono fiducioso, la convocazione arriverà presto". Joe Barone, braccio destro del patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha commentato con queste parole, a margine dell'inaugurazione della Fiera di Scandicci, la mancata convocazione di Gaetano Castrovilli in Nazionale, in vista delle sfide dell'Italia contro Grecia e Liechtenstein.

Al di là del dispiacere espresso per la scelta di Roberto Mancini riguardante il giovane centrocampista, Barone ha comunque fatto i complimenti a due giocatori del club viola chiamati rispettivamente dalla Nazionale A e dall'Under 21 allenata da Paolo Nicolato, Federico Chiesa e Riccardo Sottil: "E' una cosa molto importante – ha detto Barone -. Io e Rocco Commisso abbiamo sempre parlato di avere giocatori viola che possano giocare in Nazionale, italiani che rappresentino la maglia azzurra, dunque questo fa piacere".

SPORTAL.IT | 05-10-2019 13:02