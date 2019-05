Johann Zarco chiede pazienza

Johann Zarco, che in Francia correrà in casa, non ha eluso la domanda sui duri commenti di Stefan Pierer, numero 1 della Ktm.

“Sono stato molto duro anch'io dopo la caduta, i media gli hanno riportato le mie parole e lui avendo investito molto in questo progetto non poteva che rispondere così – ha detto il transalpino -. Serve tempo per migliorare. Ho compreso le sue dichiarazioni, adesso le cose vanno meglio, spero di dare una risposta a quanto abbiamo letto in queste settimane".

SPORTAL.IT | 16-05-2019 18:57