Johnson-Odom ricorda con affetto i tifosi di Sassari

Il cestista di Reggio Emilia Darius Johnson-Odom alla Gazzetta di Reggio parla a pochi giorni dalla sfida contro una sua ex squadra, Sassari: "I ricordi sono tanti e non tutti piacevoli. Fu un’annata difficile con tanti cambiamenti. Io però cerco di ricordare le cose positive e penso all’affetto che i tifosi riservarono a me e alla mia famiglia".

"Non sarà semplice vincere in un’arena come quella di Sassari. È un campo molto tosto. Affrontiamo un’avversaria dal grande talento offensivo, che può fare veramente male se trova la serata giusta al tiro dalla lunga distanza. In più è un team lungo e atletico. Di sicuro da parte nostra dovremo fare un gran lavoro difensivo, controllare i rimbalzi e avere pazienza in attacco cercando sempre di costruire il tiro migliore. Queste potrebbero essere le chiavi della partita", sono le parole riportate da Sportando.

SPORTAL.IT | 14-11-2019 12:39