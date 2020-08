Jon Rahm vince il BMW Championship

Jon Rahm ha battuto Dustin Johnson nel finale show del Bmw Championship, il penultimo torneo della FedEx Cup e della stagione del Pga Tour 2019-2020, disputato ad Olympia Fields nell’Illinois. Rahmdopo aver concluso il torneo alla pari con Johnson (276 colpi per entrambi), lo ha superato con un birdie, ottenuto con un putt di ventuno metri, alla prima buca di spareggio.

Johnson ha mantenuto il primo posto nel World ranking e nella FedEx Cup, in entrambi i casi con lo spagnolo in scia, e nel Tour Championship (4-7 settembre), dove il vincitore si assicurerà il jackpot di 15 milioni di dollari, nel contesto dei 60 milioni di dollari distribuiti dalla FedEx Cup, partira’ in posizione privilegiata, con un bonus di 10 colpi contro gli otto del suo avversario. Nell’evento conclusivo non ci sara’ Tiger Woods, 51° nel torneo (291, +11) e ben oltre il 30° posto FedEx (63°), ultimo utile per approdare sul percorso dell’East Lake GC di Atlanta.

OMNISPORT | 31-08-2020 14:27