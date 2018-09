Jonas Folger torna a casa

Una luce illumina la stagione fin qui più che deludente della Yamaha e non poteva che venire fuori dalla pista. La scuderia di Iwata ha infatti comunicato il ritorno di Jonas Folger in MotoGp dopo una stagione di lontananza forzata per malattia. Il pilota tedesco sarà collaudatore nel 2019 e collaborerà allo sviluppo della M1 sia per la scuderia ufficiale sia per la neonata SIC Petronas Yamaha.

Folger, classe ’93, era approdato in MotoGp nel 2017 dopo le buone stagioni con il Dynavolt Intact alla guida di una Kalex, ma dopo il podio nel Gp di casa, al Sachsenring, aveva dovuto fare i conti con una serie di problemi fisici, prima una mononuclelosi, poi la sindrome di Gilbert, che l’aveva costretto a rinunciare alle ultime quattro corse della scorsa stagione, ma che ora sembra essere stata sconfitta.

SPORTAL.IT | 08-09-2018 12:30