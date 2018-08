Jonathan Biabiany si ferma subito

Ripresa degli allenamenti per il Parma dopo la sconfitta di Bologna contro la Spal e in vista della super-sfida di sabato sera alla Juventus. Per il tecnico Roberto D’Aversa però c’è subito una brutta sorpresa attraverso l’esito degli esami strumentali cui si è sottoposto Jonathan Biabiany, vittima di una lesione di I-II grado al retto femorale: il giocatore ha già iniziato le terapie del caso, ma è destinato a uno stop di almeno tre settimane.

Niente sfida a Ronaldo e compagni, quindi, così come per Amato Ciciretti, che ha svolto lavoro personalizzato al pari di Grassi, vittima di una contusione nella gara da ex contro la Spal. Tutto lascia pensare quindi che sabato sera Gervinho possa essere titolare nel tridente crociato, che dovrebbe essere completato da Inglese e da Di Gaudio, tra i pochi a salvarsi a Bologna.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 21:15