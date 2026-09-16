Il canadese segna e serve un assist contro l’Osasuna, entra nello storia dell’Atletico e conquista il Metropolitano: la Juventus guarda Madrid e si morde le mani

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Jonathan David è stato il migliore in campo nel poker dell’Atletico Madrid all’Osasuna. Un gol e un assist per l’attaccante canadese scaricato dalla Juventus, al secondo sigillo consecutivo nella Liga. I tifosi rojiblancos sono già pazzi del 26enne, mentre Simeone ringrazia Spalletti per il gentile omaggio. Ai bianconeri manca tremendamente l’apporto dei centravanti: Kolo Muani è la controfigura del giocatore che aveva fatto benissimo nei sei mesi in prestito alla corte di Thiago Motta e Tudor; Woltemade è arrivato da troppo poco tempo per essere giudicato.

L’Atletico Madrid vola grazie a David: l’ex Juve fa la storia

Preso in prestito in chiusura di mercato, David si è sbloccato nella precedente gara di campionato contro la Real Sociedad. Simeone lo ha premiato schierandolo per la prima volta dall’inizio al fianco di Lookman nel match del Metropolitano contro l’Osasuna, valevole per la sesta giornata della Liga. E il nazionale canadese ha risposto come meglio non avrebbe potuto. Ha infatti impiegato solamente 24’ per andare a bersaglio: sulla prima conclusione dell’ex Juve Aitor Fernandez ha compiuto un miracolo, ma nulla ha potuto sul successivo tiro.

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David è entrato diritto nella storia, essendo stato il primo giocatore dell’Atletico Madrid del XXI secolo a segnare nelle sue prime due partite di Liga con la maglia del club. A impreziosire la sua prova anche l’illuminante assist per il raddoppio realizzato da Lee Kang-In. Insomma, tutt’altro calciatore rispetto a quello visto nella Torino bianconera. Le Normand e Baena hanno poi completato l’opera fissando il risultato sul 4-0.

David conquista il Metropolitano: applausi anche per Lookman

Con il risultato ormai in cassaforte, al minuto 67 Diego Simeone ha effettuato un triplice cambio: fuori Cuti Romero, che i colchoneros hanno soffiato all’Inter, Lookman e David; dentro Pubill, Simeone jr e Ortiz. Il Metropolitano ha accompagnato l’uscita dal campo dei tre calciatori con applausi scroscianti, a testimonianza di un feeling subito sbocciato.

Juventus, che rimpianto: il flop di David è anche colpa di Spalletti?

Otto gol totali nella sua unica annata in bianconero, ma soprattutto tanta panchina. A un certo punto della stagione, Spalletti gli ha addirittura preferito Boga come falso nove, per una bocciatura che ora fa rumore e alimenta rimpianti. Qualcuno, in casa Juventus, si morde le mani. Davvero David non era all’altezza della Signora? Alla luce del suo impatto a Madrid è lecito nutrire dubbi: e se fosse stato il tecnico di Certaldo (e Tudor prima) a non averne colto le potenzialità? A non averne esaltato le qualità?

Del resto, David i gol li ha sempre fatti: 109 nelle 232 presenze collezionate con il Lille, 42 negli 82 gettoni con la nazionale canadese. La Juventus ha investito 38 milioni più 12 di bonus per Kolo Muani, che ancora non s’è sbloccato, per poi prestare David all’Atletico con diritto di riscatto a 25 milioni di euro (e liberarsi del pesante ingaggio da 6 milioni) e prendere a sua volta Woltemade in prestito secco e oneroso per poco meno di 5 milioni. Il risultato è che ai piedi della Mole è tornato d’attualità il nome di Antonio Conte, mentre il popolo dell’Atletico aspetta il derby contro il Real Madrid di José Mourinho – sempre al Metropolitano – con rinnovata fiducia. Anche grazie a David.