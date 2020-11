Jordan Veretout non vuole sognare

Distante solo cinque punti dal primo posto e imbattuta sul campo in sei giornate avendo perso solo a tavolino contro il Verona, la Roma fa sognare i propri tifosi.

L’obiettivo stagionale è tornare in Champions League, ma chissà che non si riesca a lottare per lo scudetto.

Non la pensa così Jordan Veretout, uno dei punti fermi della squadra di Fonseca.

Intervistato da Bein Sport, l’ex Fiorentina ha preferito tenere i piedi per terra: “Parlare di scudetto forse è un po’ troppo, l’obiettivo principale è tornare in Champions e non sarà facile perché ci sono tante grandi squadre contro cui lottare” ha detto il francese.

Veretout approva anche il cambio di ruolo che lo ha visto protagonista in questo primo scorcio di stagione: “Alla Roma sto bene. È un grande club, in campo mi diverto e ho la possibilità di giocare e dare il massimo. Quest’anno faccio un gioco più difensivo, mi sto ancora adattando ma ho fatto molti progressi”.

OMNISPORT | 03-11-2020 09:27